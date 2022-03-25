В Минобороны РФ заявили, что в ходе спецоперации погиб 1351 военнослужащий

Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что в ходе спецоперации на Украине погиб 1351 военнослужащий, сообщает ТАСС.

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По его словам, ещё 3 825 военнослужащих получили ранения. Он отметил, что государство поддержит их семьи.

«Поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса», - добавил Рудской.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никто с самого начала не думал, что спецоперация ВС РФ на Украине займёт несколько дней, сообщает RT.

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФУкраинаПогибшиеМинобороны РФ
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