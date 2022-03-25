В Минобороны РФ заявили, что в ходе спецоперации погиб 1351 военнослужащий

По его словам, ещё 3 825 военнослужащих получили ранения. Он отметил, что государство поддержит их семьи.

«Поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса», - добавил Рудской.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никто с самого начала не думал, что спецоперация ВС РФ на Украине займёт несколько дней, сообщает RT.