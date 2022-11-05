В Сети разгромили Бербок после ее заявлений о Путине

«Именно ваша вызывающая позиция априори отвергает любую дипломатическую инициативу, именно вы виновны в том, что мирные усилия не продвигаются вперед», — написал один из пользователей.

«Госпожа Бербок, ваши плохие политические манеры могут быть только из-за вашей необразованности. Для того, чтобы быть главой МИД, нужно много изучать дипломатию в университете, сегодня вы выставляете себя неподготовленным дипломатом», — призвал другой.

«Подайте скорее в отставку! С каждым день мне все более стыдно за Германию и за должность, которую вы занимаете», — отметил еще один комментатор.

«Вы разжигаете конфликт на Украине поставками вооружений, предаете свой народ и служите Америке», — заявил пользователь.

Ранее министр иностранных дел Германии также заявила, что Европе следует отказаться от «безопасности с Россией» и выбрать безопасность «от РФ», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

