В Сети разгромили Бербок после ее заявлений о Путине

Пользователи Twitter возмутились заявлением главы МИД Германии Анналены Бербок, которая считает, что президент России Владимир Путин упускает возможность прекратить конфликт на Украине.

Германия собирается помогать Украине, сколько потребуется

«Именно ваша вызывающая позиция априори отвергает любую дипломатическую инициативу, именно вы виновны в том, что мирные усилия не продвигаются вперед», — написал один из пользователей.

«Госпожа Бербок, ваши плохие политические манеры могут быть только из-за вашей необразованности. Для того, чтобы быть главой МИД, нужно много изучать дипломатию в университете, сегодня вы выставляете себя неподготовленным дипломатом», — призвал другой.

«Подайте скорее в отставку! С каждым день мне все более стыдно за Германию и за должность, которую вы занимаете», — отметил еще один комментатор.

«Вы разжигаете конфликт на Украине поставками вооружений, предаете свой народ и служите Америке», — заявил пользователь.

Ранее министр иностранных дел Германии также заявила, что Европе следует отказаться от «безопасности с Россией» и выбрать безопасность «от РФ», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зеленые" Анналена Бербок
ТЕГИ:УкраинаВладимир ПутинTwitterГермания
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