В Сети раскритиковали главу МИД Германии Бербок за слова о Путине

Ранее Бербок в ходе международной конференции по Украине в Париже пообещала выделить Киеву еще 50 млн евро помощи на фоне холодов и проблем с энергетикой. Кроме того, как отметила министр, Евросоюз не допустит, чтобы «Путин сломил украинский народ».

Пользователи соцсети высказали мнение, что Бербок «все время думает о Путине» вместо того, чтобы помогать ФРГ и принимать обдуманные решения. Кроме того, главу германского МИД назвали лицемерной.

«Вместо того, чтобы поскорее уговорить Россию и Украину сесть за стол переговоров, Германия отправляет деньги, чтобы только сильнее затянуть конфликт», — написал один из юзеров.

Также в Twitter отмечали, что Бербок «безнадежно не в себе» и задавались вопросом, когда удастся «избавиться от нее».

