«Англосаксы и Пшеводув»: Польша и Швеция развенчивают мифы о ракете и газопроводе

Польские политики назвали Зеленского главным провокатором и потребовали от Киева компенсации, а шведские следователи нашли свидетельства диверсии на Балтике.

В Европе все смелее говорят об антироссийских диверсиях и дезинформации, распространяемой Украиной.

Польская Газета Wyborcza опубликовала в пятницу карту, на которой показано, как украинская ракета прилетела в деревню Пшеводув.

Польские политики уже потребовали от Киева компенсацию семьям жертв, тем временем в Швеции рассказали о расследовании диверсии на газопроводе «Северный поток».

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«НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»

Информация о падении в Польше ракет появилась 15 ноября. Киев поспешил обвинить в этом Россию, вскоре об «ударе по НАТО» пел уже целый хор, однако в Москве назвали это провокацией.

«Мы стали свидетелями истеричной оголтело-русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных. Фактически высокопоставленные представители разных стран делали заявления, не имея какого-либо представления точного о том, что произошло, что стало причиной (…) Мы бы, конечно, предпочли бы услышать такую эмоциональную, даже эмоционально перегруженную реакцию, например, в том случае, когда была проведена диверсия на трубопроводах "Северный поток". Тогда такой реакции не было, и никто не спешил разобраться с тем, кто же организовал эту диверсию», - заявил 16 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

И его слова все-таки были услышаны.

Президенты Польши и США Анджей Дуда и Джо Байден не стали обвинять с инциденте Россию, ведущие американские СМИ указали на «украинские С-300, отклонившиеся от курса», а сегодня карту с их маршрутом опубликовала польская газета Wyborcza.

По версии издания, Украина пыталась сбить российскую ракету, летевшую в сторону Добротворской ТЭС. При этом выпущенная из Львова ракета С-300 не смогла поразить цель и прилетела в Польшу, убив двух человек.

Президент Польши Анджей Дуда заявил в пятницу, что речь идет о «несчастном случае».

«Две семьи в Пшеводуве потеряли своих близких. Упала ракета. Шесть километров от нашей границы. На поле, но уже на нашей территории. Удалось ли ее перехватить? Нет. Не удалось ее перехватить. Такова правда», – приводит высказывания Дуды РИА Новости.

При этом представители польской партии «Конфедерация» уже потребовала от Киева извинений и компенсаций.

Депутат сейма Роберт Винницкий заявил, что Украина обязана «искренне попросить прощения и выплатить компенсации семьям пострадавших». А лидер «Конфедерации» Гжегож Браун подчеркнул, что главным провокатором в инциденте является президент Украины Владимир Зеленский.

КАПИТОЛИЙ И «ТРЕТЬЯ РАКЕТА»

В Москве в возмущенно-ироничном ключе отнеслись к дезинформации о якобы российском происхождении «пшеводувской ракеты».

«Послесловие к истерике киевских вассалов по поводу их ответного удара по Польше. Вот что не даёт покоя. Если бы украинская зенитная ракета попала прямо в Капитолий – это была бы зрада или перемога?» - написал в этой связи в Telegram зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова процитировала в своих соцсетях «шутку дня»: «Украина хотела попасть в НАТО, она попала в НАТО. Метко, ракетой С-300».

Она также сообщила о третьей ракете.

«Была ещё третья ракета. Тайная. Она ударила Геннадию в темя. При этом мозг не задела. Новости отъехавшей попозиции», - написала она в Telegram, комментируя утверждения оппозиционера Гудкова о том, что «Путин ударил по Польше».
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АНГЛОСАКСЫ И ЭММАНУЭЛЬ

Кроме того, Мария Захарова обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

«Макрон заявил, что в настоящий момент невозможно установить ответственных за инцидент с ракетой на территории Польши. А с подрывом газопроводов СП1 и СП2 как дела обстоят, господин Эммануэль? Более возможно или ещё менее возможно установить ответственных?» - поинтересовалась дипломат.

Однако, вместо Эммануэля Марии Владимировне ответила Швеция.

Служба безопасности этой скандинавской страны сообщила в пятницу, что в акватории Балтийского моря рядом с местом взрывов на «Северном потоке», нашли «посторонние предметы» со следами взрывчатки.

«То, что произошло в Балтийском море, очень серьезно. Полиция безопасности внимательно следит за развитием событий и принимает необходимые меры, исходя из миссии по защите и безопасности Швеции», — отметили в ведомстве, назвав расследование «сложным» и пообещав указать подозреваемых.

В Кремле уже назвали выводы шведских экспертов подтверждением российских данных.

«Сам тот факт, что уже стали поступать данные в пользу подтверждения диверсионного акта или террористического акта - это можно как угодно называть - это лишний раз подтверждает ту информацию, которая была и есть у российской стороны. Очень важно не останавливаться, очень важно найти того, кто стоит за этим подрывом», - сказал Дмитрий Песков журналистам.

В конце сентября, после взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» президент России Владимир Путин указал в этой связи на «англосаксов».

«Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт. Организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», - возмутился Путин в ходе «георгиевской речи» в Кремле.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШвецияРакетыПольша
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