«Англосаксы и Пшеводув»: Польша и Швеция развенчивают мифы о ракете и газопроводе

«НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»

Информация о падении в Польше ракет появилась 15 ноября. Киев поспешил обвинить в этом Россию, вскоре об «ударе по НАТО» пел уже целый хор, однако в Москве назвали это провокацией.

«Мы стали свидетелями истеричной оголтело-русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных. Фактически высокопоставленные представители разных стран делали заявления, не имея какого-либо представления точного о том, что произошло, что стало причиной (…) Мы бы, конечно, предпочли бы услышать такую эмоциональную, даже эмоционально перегруженную реакцию, например, в том случае, когда была проведена диверсия на трубопроводах "Северный поток". Тогда такой реакции не было, и никто не спешил разобраться с тем, кто же организовал эту диверсию», - заявил 16 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

И его слова все-таки были услышаны.

Президенты Польши и США Анджей Дуда и Джо Байден не стали обвинять с инциденте Россию, ведущие американские СМИ указали на «украинские С-300, отклонившиеся от курса», а сегодня карту с их маршрутом опубликовала польская газета Wyborcza.

По версии издания, Украина пыталась сбить российскую ракету, летевшую в сторону Добротворской ТЭС. При этом выпущенная из Львова ракета С-300 не смогла поразить цель и прилетела в Польшу, убив двух человек.

Президент Польши Анджей Дуда заявил в пятницу, что речь идет о «несчастном случае».

«Две семьи в Пшеводуве потеряли своих близких. Упала ракета. Шесть километров от нашей границы. На поле, но уже на нашей территории. Удалось ли ее перехватить? Нет. Не удалось ее перехватить. Такова правда», – приводит высказывания Дуды РИА Новости.

При этом представители польской партии «Конфедерация» уже потребовала от Киева извинений и компенсаций.

Депутат сейма Роберт Винницкий заявил, что Украина обязана «искренне попросить прощения и выплатить компенсации семьям пострадавших». А лидер «Конфедерации» Гжегож Браун подчеркнул, что главным провокатором в инциденте является президент Украины Владимир Зеленский.

КАПИТОЛИЙ И «ТРЕТЬЯ РАКЕТА»

В Москве в возмущенно-ироничном ключе отнеслись к дезинформации о якобы российском происхождении «пшеводувской ракеты».

«Послесловие к истерике киевских вассалов по поводу их ответного удара по Польше. Вот что не даёт покоя. Если бы украинская зенитная ракета попала прямо в Капитолий – это была бы зрада или перемога?» - написал в этой связи в Telegram зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова процитировала в своих соцсетях «шутку дня»: «Украина хотела попасть в НАТО, она попала в НАТО. Метко, ракетой С-300».

Она также сообщила о третьей ракете.

«Была ещё третья ракета. Тайная. Она ударила Геннадию в темя. При этом мозг не задела. Новости отъехавшей попозиции», - написала она в Telegram, комментируя утверждения оппозиционера Гудкова о том, что «Путин ударил по Польше».