Захарова: все заявления Киева по поводу падения ракеты в Польше – грубая провокация

Грубой провокацией Киева назвала заявления украинской стороны по поводу падения ракеты в Польше официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По её словам, внешнеполитическое ведомство РФ сделает заявление о ситуации вокруг очередной попытки украинского руководства обвинить во всем Россию.

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«Сидит Зеленский в бункере и не понимает, почему его версию о "российской ракете в Польше" дезавуировали даже самые отъявленные русофобы», - написала дипломат в своём Telegram-канале.

Ранее Минобороны РФ заявило, что в Польше упали обломки украинской ракеты С-300, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РакетаПольшаУкраинаКиевМИД РФМария Захарова
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