Захарова: все заявления Киева по поводу падения ракеты в Польше – грубая провокация
Грубой провокацией Киева назвала заявления украинской стороны по поводу падения ракеты в Польше официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
По её словам, внешнеполитическое ведомство РФ сделает заявление о ситуации вокруг очередной попытки украинского руководства обвинить во всем Россию.
«Сидит Зеленский в бункере и не понимает, почему его версию о "российской ракете в Польше" дезавуировали даже самые отъявленные русофобы», - написала дипломат в своём Telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ заявило, что в Польше упали обломки украинской ракеты С-300, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 380 / сут.
Умерли
391 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 906 / сут.
- Совфед одобрил закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка
- Россия выделила Белоруссии кредит на 105 млрд рублей
- Российские профсоюзы предложили определить правила индексации зарплат
- Спецоперацию и принятие в состав РФ новых регионов будут изучать в школе
- Минпросвещения: курс НВП в школах будет вводится по решению педагогов и родителей
- «Всегда будет Париж». Джим Керри оценил запрет на въезд в Россию
- В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
- Открылось движение из РФ в КНР по первому в истории железнодорожному мосту через реку Амур
- Польские пограничники усилили патрули после инцидента на востоке
- Макрон рассказал о поставках российских удобрений в Африку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru