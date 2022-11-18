Дуда запретил Украине участвовать в расследовании инцидента с ракетой

По его словам, Украина сможет присутствовать только в качестве наблюдателя. «Если гости с Украины захотят увидеть действия и расследование, то им это можно показать, но если речь идет об участии в расследовании, о доступе к документам, к информации, то это уже требует конкретных оснований в части международного права и международных договоров», – отметил глава государства.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, вины Киева в произошедшем нет, члены Североатлантического альянса считают, что ответственность несёт Россия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

