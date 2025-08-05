Угрозы Трампа снизить цены на нефть связали с сексуальной неудовлетворенностью
Президент США Дональд Трамп никак не может повлиять на рынок нефти, но продолжает делать громкие заявления, заявил НСН Александр Некипелов.
Ситуация на рынке нефти не располагает к снижению цен, а если оно произойдет, то навредит в первую очередь американской экономике, рассказал директор Московской школы экономики МГУ имени Ломоносова Александр Некипелов в разговоре с НСН.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что падение цен на нефть «еще на $10 за баррель» может заставить Россию прекратить боевые действия в рамках конфликта на Украине, сообщил Reuters. Эксперт усомнился, что эти высказывания президента имеют что-то общее с реальностью.
«У меня уже фривольное настроение в отношении Трампа. Я бы пожелал, чтобы его жена Мелания наконец-то занялась мужем, потому что у него какая-то гиперактивность. Мы сейчас находимся в такой ценовой реальности, где нефтедобывающие компании из США уже высказывались, что им необходимы цены на WTI, это американский эталонный сорт, в районе $65 за баррель, чтобы сводить концы с концами. Если отнять еще $10, то добыча в Соединенных Штатах будет не просто сокращаться, она будет уменьшаться очень быстро. Для того, чтобы цены снизились, необходим избыток предложений, а его на данный момент нет. Поэтому недостаточно просто выкриков Дональда Трампа. Если цены снизятся, то российская экономика может ответить снижением рубля к доллару. И количество рублей в одной тонне нефти останется таким же, как сейчас. При этом сокращение цены на $10 больно ударит по всем крупнейшим нефтяным компаниям и по мировой экономике. Многие могут потерять десятки миллиардов долларов, и это не российские компании», — заключил собеседник НСН.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил в эфире НСН, почему Индия не откажется от российской нефти.
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