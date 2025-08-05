Ситуация на рынке нефти не располагает к снижению цен, а если оно произойдет, то навредит в первую очередь американской экономике, рассказал директор Московской школы экономики МГУ имени Ломоносова Александр Некипелов в разговоре с НСН.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что падение цен на нефть «еще на $10 за баррель» может заставить Россию прекратить боевые действия в рамках конфликта на Украине, сообщил Reuters. Эксперт усомнился, что эти высказывания президента имеют что-то общее с реальностью.