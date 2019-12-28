Аналитик назвал срок подписания транзитного договора с Украиной

Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с российским Газпромом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

«Одобрить проект мирового соглашения по иску ПАО "Газпром" к государству Украина, которая рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)», - сказано в соответствующем распоряжении, опубликованном на сайте украинского правительства.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН напомнил, что в данный момент участники сделки по транзиту российского газа через Украину ведут подписание документов, которые помогут им заключить 5-летний контракт на транзит топлива.

«Первые пункты касаются отказа от взаимных претензий Газпрома и Нафтогаза и выплаты Газпромом украинской стороне 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Но отказываться от претензий должны не только компании, но и Украинка как государство – к Газпрому. В свое время Киев придумал штраф Газпрому за, якобы, монопольное положение на рынке транзита, хотя не он его осуществляет. Этот штраф был оправданием, чтобы отбирать газпромовские объемы, если своего газа Украине не хватит. Теперь этот штраф «подвис», от него тоже надо отказываться.