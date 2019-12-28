Аналитик назвал срок подписания транзитного договора с Украиной
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, какие шаги сделают Украина и Россия после подписания Киевом соглашения с Газпромом.
Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с российским Газпромом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.
«Одобрить проект мирового соглашения по иску ПАО "Газпром" к государству Украина, которая рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)», - сказано в соответствующем распоряжении, опубликованном на сайте украинского правительства.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН напомнил, что в данный момент участники сделки по транзиту российского газа через Украину ведут подписание документов, которые помогут им заключить 5-летний контракт на транзит топлива.
«Первые пункты касаются отказа от взаимных претензий Газпрома и Нафтогаза и выплаты Газпромом украинской стороне 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Но отказываться от претензий должны не только компании, но и Украинка как государство – к Газпрому. В свое время Киев придумал штраф Газпрому за, якобы, монопольное положение на рынке транзита, хотя не он его осуществляет. Этот штраф был оправданием, чтобы отбирать газпромовские объемы, если своего газа Украине не хватит. Теперь этот штраф «подвис», от него тоже надо отказываться.
Следующий шаг – это уже подписание сложного договора на транзит. Вначале между собой договор подпишут Нафтогаз и Газпром, а затем Нафтогаз – с оператором газотранспортной системы Украины. Пока до конца не понятно, зачем Нафтогаз нужен как посредник, но стороны избрали именно такую схему.
Третий шаг – непосредственное подписание договора на транзит российского газа через Украину. Думаю, подписание состоится в понедельник, 30 декабря, чтобы в 10 утра 1 января, когда закончится текущее соглашение, транзит продолжался и транспортировка газа в Европу не прекратилась», - пояснил аналитик.
Напомним, действующее соглашение на поставку и транзит газа истекает в конце года. Москва и Киев провели двусторонние встречи, а также переговоры в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии для заключения нового контракта.
Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН назвал проигравшую сторону при подписании контракта на транзит российского газа по территории Украины в Европу.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Путин легализовал закупку незарегистрированных в России лекарств
- Украинский МИД предупредил Германию об опасности «Северного потока – 2»
- Путин повысил МРОТ
- Аналитик назвал срок подписания транзитного договора с Украиной
- Медведева отказалась от выступлений ради Олимпиады в Токио