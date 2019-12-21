Новый транзитный контракт России и Украины оказался с подвохом

Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что российская компания и «Нафтогаз» Украины подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам на транзит российского газа. Таким образом, будет достигнут «баланс интересов сторон», сообщает РИА Новости.

По словам Миллера, в соглашении газовых компаний предусматрен отказ от новых претензий, а также отзыв исков и выплату Газпромом около 2,9 миллиарда долларов по решениям Стокгольмского арбитражного суда. Алексей Миллер раскрыл содержание нового контракта Москвы и Киева на транзит российского газа европейским потребителям через территорию Украины. «Газпром забронирует газотранспортные мощности Украины на 65 млрд кубов на 2020 год, по 40 млрд на 2021-2024 годы при условии конкурентного тарифа», - заявил глава Газпрома.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН предупредил о том, что новые условия контракта не гарантируют транзит российского газа через украинскую территорию. Более того, он предположил, что подписание нового контракта может сорваться.

«Если мы видим формулировку «при условии конкурентного тарифа», это значит, что, по европейским условиям, оператор газотранспортной системы (Украина) должен выставить лот в 60-65 млрд кубов на 2020 год и объявить тариф на прокачку. Газпром может либо взять этот лот, либо нет. Здесь непонятно, каким будет торг? Что значит «приемлемый» тариф? Газпром может высчитать тариф и заявить, что ему выгоден тариф, конкурентный, например, с тарифом на «Северный поток-1». Он короче и Газпром там половину денег себе «оставляет» - у него 51% акций газопровода в собственности. Мне кажется, здесь пространство для конфликта остается. Но это уже не 100-110 млрд кубов прокачки газа, которые требовали украинцы», - заявил эксперт.