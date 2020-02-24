Аналитик назвал новый маршрут судна «Академик Черский»
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН рассказал, по какому пути «Академик Черский» доберется до газопровода «Северный поток-2».
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное участвовать в завершении строительства газопровода «Северный поток - 2», сменила маршрут. сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала Vesselfinder.
Отмечается, что новым портом назначения стала Шри-Ланка.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН считает, что маршрутные изменения российского судна «Академик Черский» указывают на то, трубоукладчик может пойти к точке работ по газопроводу «Северный поток-2» по Северному морскому пути.
«Я склоняюсь к тому, что это судно готовят к прохождению по Северному морскому пути. Все «телодвижения», которые совершаются, так или иначе с этим связаны. Но не обязательно. С одной стороны, Севморпуть короче, и там меньше рисков, связанных с возможным вмешательством неких третьих лиц. С другой стороны, есть проблемы, сопряженные с ледовой обстановкой на маршруте. Сейчас вести «Академика Черского» по Севморпути тяжело», - рассудил аналитик.
Эксперт напомнил, что у «Академика Черского» есть еще около полугода, чтобы добраться к пункту работ по завершению газопровода «Северный поток-2» и уложиться в скорректированные планы по достройке проекта - к концу 2020 года.
«Этому судну, если оно будет участвовать в достройке российского газопровода, от нынешнего местонахождения до Балтийского моря идти примерно два месяца. Еще три-четыре месяца уйдет на строительство оставшихся 160 км «Северного потока-2». Подождем», - сказал Александр Фролов.
Таким образом, есть все основания реализовать заявленные «Газпромом» планы и запустить «Северный поток-2» в конце 2020 года. Более того, по словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, Россия намерена максимально ускорить работу и использовать для работ два судна. Об этом он заявил в интервью НСН.
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