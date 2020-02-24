Аналитик назвал новый маршрут судна «Академик Черский»

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное участвовать в завершении строительства газопровода «Северный поток - 2», сменила маршрут. сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала Vesselfinder.

Отмечается, что новым портом назначения стала Шри-Ланка.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН считает, что маршрутные изменения российского судна «Академик Черский» указывают на то, трубоукладчик может пойти к точке работ по газопроводу «Северный поток-2» по Северному морскому пути.

«Я склоняюсь к тому, что это судно готовят к прохождению по Северному морскому пути. Все «телодвижения», которые совершаются, так или иначе с этим связаны. Но не обязательно. С одной стороны, Севморпуть короче, и там меньше рисков, связанных с возможным вмешательством неких третьих лиц. С другой стороны, есть проблемы, сопряженные с ледовой обстановкой на маршруте. Сейчас вести «Академика Черского» по Севморпути тяжело», - рассудил аналитик.