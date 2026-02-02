Мигрант или террорист: Какие риски привлечения афганских рабочих в РФ
Проверить тысячи и десятки тысяч человек при въезде в страну нереально, под видом мигрантов могут заехать и террористы, заявил НСН Андрей Серенко.
Паспорта граждан Афганистана сегодня есть у самых разных людей, это могут быть боевики из Сирии, из Центральной Азии, из Пакистана, заявил НСН руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко.
Россия и Афганистан проводят переговоры по привлечению афганских трудовых мигрантов, Кабул рассчитывает на положительное решение, заявил посол исламского эмирата в РФ Гуль Хасан, передает ТАСС. Он обратил внимание, что Афганистан является страной с молодым населением и правительство прилагает усилия для направления квалифицированных и профессиональных кадров в те государства, где существует потребность в рабочей силе. Серенко объяснил, почему это не будет работать.
«Афганские мигранты будут нужны там же, где работают сотрудники из Таджикистана, Узбекистана. Это не очень квалицированная рабочая сила, связанная с сезонными работами в сельском хозяйстве, еще коммунальная сфера: снег чистить, улицы подметать. Все остальное крайне туманно. В использовании афганского рабочего потенциала есть определенные риски. Они заключаются в том, что под видом работников к нам может приехать кто угодно. Паспорта граждан Афганистана сегодня есть у самых разных людей в Афганистане, в том числе у людей, которые не являются коренными жителями. Это могут быть боевики из Сирии, из Центральной Азии, из Пакистана», - рассказал он.
Он подчеркнул, что проверить десятки тысяч на человек при въезде просто нереально.
«Все эти люди формально граждане Афганистана, как мы будем проверять? Проверить тысячи, десятки тысяч человек нереально. Грубо говоря, по афганскому паспорту может въехать кто угодно, включая террориста-смертника. Сами афганцы честные и трудолюбивые, но есть риск получить других товарищей. Я не знаю, кто из чиновников возьмет на себя такую ответственность. Афганцы готовы уехать от своего режима, в этом проблемы нет, проблема в другом. Я не уверен, что наши власти сегодня реально смогут установить данные тех, кто захочет к нам приехать. К нам готов приехать весь Афганистан», - добавил собеседник НСН.
Размер оплаты труда зависит не от национальности, а от квалификации того или иного работника, заявил НСН председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Как Япония заменила туристам из России экскурсионную Европу
- СМИ: Уиткофф будет присутствовать на переговорах России и Украины
- МИД Великобритании отозвал аккредитацию у российского дипломата
- Мигрант или террорист: Какие риски привлечения афганских рабочих в РФ
- В России объяснили рекордные поставки рыбы из Белоруссии
- Лавров обсудит с главой МИД Швейцарии пути преодоления кризиса в ОБСЕ
- Задержан подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге
- «Орехи лучше»: Как не навредить здоровью фитнес-батончиками
- Россиянам рассказали, как не стать жертвой скрытой безработицы
- Дипломат раскрыл, кто бросит вызов США по «праву сильного»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru