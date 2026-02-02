«Афганские мигранты будут нужны там же, где работают сотрудники из Таджикистана, Узбекистана. Это не очень квалицированная рабочая сила, связанная с сезонными работами в сельском хозяйстве, еще коммунальная сфера: снег чистить, улицы подметать. Все остальное крайне туманно. В использовании афганского рабочего потенциала есть определенные риски. Они заключаются в том, что под видом работников к нам может приехать кто угодно. Паспорта граждан Афганистана сегодня есть у самых разных людей в Афганистане, в том числе у людей, которые не являются коренными жителями. Это могут быть боевики из Сирии, из Центральной Азии, из Пакистана», - рассказал он.

Он подчеркнул, что проверить десятки тысяч на человек при въезде просто нереально.

«Все эти люди формально граждане Афганистана, как мы будем проверять? Проверить тысячи, десятки тысяч человек нереально. Грубо говоря, по афганскому паспорту может въехать кто угодно, включая террориста-смертника. Сами афганцы честные и трудолюбивые, но есть риск получить других товарищей. Я не знаю, кто из чиновников возьмет на себя такую ответственность. Афганцы готовы уехать от своего режима, в этом проблемы нет, проблема в другом. Я не уверен, что наши власти сегодня реально смогут установить данные тех, кто захочет к нам приехать. К нам готов приехать весь Афганистан», - добавил собеседник НСН.

Размер оплаты труда зависит не от национальности, а от квалификации того или иного работника, заявил НСН председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.

