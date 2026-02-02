МИД Великобритании отозвал аккредитацию у российского дипломата

В заявлении ведомства указали, что решение было принято в ответ на высылку из Москвы британского дипломата в прошлом месяце.

«Великобритания не потерпит запугивания сотрудников британского посольства... Любые дальнейшие действия России будут рассматриваться как эскалация», — отмечается в сообщении.

Ранее в ФСБ РФ заявили, что аккредитации был лишён незаявленный сотрудник спецслужб Великобритании, который работал под прикрытием в посольстве страны в Москве, пишут «Известия».

