МИД Великобритании отозвал аккредитацию у российского дипломата

МИД Великобритании объявил об отзыве аккредитации у сотрудника посольства России в Лондоне. Об этом сообщает RT.

Россия ответит на высылку из ФРГ заместителя военного атташе посольства РФ

В заявлении ведомства указали, что решение было принято в ответ на высылку из Москвы британского дипломата в прошлом месяце.

«Великобритания не потерпит запугивания сотрудников британского посольства... Любые дальнейшие действия России будут рассматриваться как эскалация», — отмечается в сообщении.

Ранее в ФСБ РФ заявили, что аккредитации был лишён незаявленный сотрудник спецслужб Великобритании, который работал под прикрытием в посольстве страны в Москве, пишут «Известия».

