Каллас выразила надежду, что «станет очень умной»
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила надежду, что она станет «очень умной». Об этом сообщает Reuters.
Глава евродипломатии рассказала о прочитанных книгах, назвав их список «довольно длинным».
«Я вам не расскажу, что именно я читаю сейчас, но это касается истории разных регионов... Когда я закончу эту работу, я стану очень умной», — заявила Каллас.
Ранее дипломат опубликовала в соцсетях фотографию с главой комитета бундестага по внешней политике Армином Лашетом, однако назвала его министром обороны ФРГ Борисом Писториусом, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экспорт продовольствия из РФ по итогам прошлого года может составить $41,5 млрд
- В Оренбурге два человека пострадали из-за обвала грунта
- В МИД рассказали, что Россия пока продолжит участие в ОБСЕ
- Каллас выразила надежду, что «станет очень умной»
- Не перемирие: Трамп заявил о согласии Путина неделю «не обстреливать» Киев
- Над Россией сбили за ночь 18 украинских беспилотников
- Захарова назвала заявление генсека ООН по Крыму и Донбассу «диким выводом»
- Суд изъял активы экс-полицейского Сатюкова на миллиарды рублей
- Пациенты Прокопьевского психоневрологического интерната жалуются жестокое обращение и лишение телефонов
- Россиянам рекомендовано заменить карты платежных систем Visa и Mastercard
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru