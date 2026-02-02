«Турпоток растет, это очень повторное направление, в Японию люди едут не один раз. Но это все равно не Турция по цене, перелет стоит 50-60 тысяч рублей минимум. В Японии стало дешевле, потому что иена периодически падает больше других валют. В Японию не едут люди, чтобы просто залечь в отеле, любой тур предполагает как минимум посещение нескольких городов. Это экскурсии, мероприятия. Поэтому здесь есть финансовый ценз, который не позволяет ей превратиться в новую Турцию, но интерес при этом растет. Там нас очень ждут, всегда приглашают. Сейчас поездки в Японию зачастую происходят через Китай, потому что с Китаем у нас очень развито авиасообщение. Китайские компании предлагают очень выгодные стыковочные тарифы», - рассказал он.

По его словам, Япония не конкурирует за туристов с Китаем.

«Япония всегда сама по себе, не похожа на другие туристические направления. Это очень самобытная культура, я не скажу, что она у Китая отбирает туристов, это несколько другое. У нас не стало экскурсионной Европы, народ любил ездить в Рим, Венецию, не хватает именно такой программы. Япония – это чисто экскурсионная программа, поэтому это правильная ниша. Пересекается немного с Южной Кореей, но сейчас Япония стала немного дешевле даже», - добавил Арутюнов.

В прошлом году туроператоры предлагали билеты из России в Японию и обратно за 20-30 тысяч рублей, надо проверять тематические телеграм-каналы, заявил НСН генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

