СМИ: Уиткофф будет присутствовать на переговорах России и Украины

На предстоящих переговорах России и Украины в Абу-Даби будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Как сообщает RT, об этом заявил сотрудник портала Axios Барак Равид.

Песков: Следующий раунд переговоров по Украине в ОАЭ пройдет 4-5 февраля

В своих соцсетях журналист написал, что Уиткофф сначала посетит Израиль, после чего отправится в столицу Объединённых Арабских Эмиратов.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Уиткофф, а также зять американского лидера Джаред Кушнер, не будут участвовать во втором раунде переговоров по урегулированию на Украине.

Как затем отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, несмотря на это США продолжат обеспечивать диалог между Россией и Украиной, пишут «Известия».

ФОТО: AP / ТАСС
