Лавров обсудит с главой МИД Швейцарии пути преодоления кризиса в ОБСЕ

Она указала, что в ходе встречи планируется обсудить пути преодоления кризиса в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), действующим председателем которой является Кассис.

«По восстановлению нормальной деятельности ОБСЕ в трёх измерениях безопасности – военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном», - сказала Захарова.

Дипломат добавила, что после встречи российский министр сделает необходимое заявление для СМИ.

Ранее глава департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что Москва продолжит участвовать в ОБСЕ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

