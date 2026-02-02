Лавров обсудит с главой МИД Швейцарии пути преодоления кризиса в ОБСЕ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 февраля встретится в Москве со своим коллегой из Швейцарии Иньяцио Кассисом. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она указала, что в ходе встречи планируется обсудить пути преодоления кризиса в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), действующим председателем которой является Кассис.
«По восстановлению нормальной деятельности ОБСЕ в трёх измерениях безопасности – военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном», - сказала Захарова.
Дипломат добавила, что после встречи российский министр сделает необходимое заявление для СМИ.
Ранее глава департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что Москва продолжит участвовать в ОБСЕ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
