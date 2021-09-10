«Американцы распоясались». Генерал ФСБ о мировых последствиях 11 сентября

В субботу 11 сентября будет 20 лет с момента крупнейшего теракта в истории США. Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов рассказал НСН о том, как трагедия повлияла на внешнюю и внутреннюю политику США.

«Мир действительно изменился, американцы распоясались конкретно. Они влезли в Афганистан. Не решив ту задачу, которая была поставлена, вышли из Афганистана, бросили оружие и боеприпасы, создали условие для очередного очага в этом регионе. Они же вошли-то сразу после теракта. Они объявили операцию "Шок и трепет", поборолись немножко с "Аль-каидой" (запрещенная в России организация, - прим. НСН). Я так полагаю, они не просто так воевали, они искали какие-то договоренности, которые сейчас были реализованы», - предположил он.

Генерал-майор подверг критике действия американских властей, которые, по его мнению, могли бы сделать больше для предотвращения теракта.

«Существует устойчивая версия, что этот теракт был изготовлен американскими спецслужбами. Я в этот цинизм не верю, однако существуют убедительные доказательства. Если же это провернули арабские террористы, то спецслужбы просто щелкали клювом. К ним должны быть большие претензии. Последнее время часто наблюдаем такого рода ситуации, когда хваленые американские службы проигрывают и террористам, и другим преступникам», - отметил Михайлов.