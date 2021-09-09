«Талибан» в овечьей шкуре. Новые хозяева Афганистана взялись за собственный имидж

Пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан» (запрещено в РФ) потребовало исключить своих лидеров из санкционных списков США и ООН. В заявлении только что утверждённого правительства талибов такая практика называется неправильной и предосудительной и содержится призыв применить дипломатические инструменты.

Ответ на такой призыв будет зависеть от дальнейшего поведения Талибана, которое пока трудно прогнозировать. Об этом НСН заявил американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Когда некоторые члены движения Талибан числятся в чёрных списках, понятно, что это несёт имиджевый ущерб для нового правительства Афганистана. Задача талибов сегодня – не просто взять власть, но и получить легитимность в глазах международного сообщества. Поэтому их желание понятно. Пойдут ли на это американцы, пока не совсем ясно. По крайней мере, США пытаются делать видимость, что они хотят стабилизировать обстановку в стране на фоне вывода своих войск. Чтобы не упасть в грязь лицом – позиционируют себя как модераторы ситуации», отметил Эксперт.