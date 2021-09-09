«Талибан» в овечьей шкуре. Новые хозяева Афганистана взялись за собственный имидж
Американист прокомментировал НСН призыв талибов исключить их лидеров из «черного списка» ОНН и США.
Пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан» (запрещено в РФ) потребовало исключить своих лидеров из санкционных списков США и ООН. В заявлении только что утверждённого правительства талибов такая практика называется неправильной и предосудительной и содержится призыв применить дипломатические инструменты.
Ответ на такой призыв будет зависеть от дальнейшего поведения Талибана, которое пока трудно прогнозировать. Об этом НСН заявил американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
«Когда некоторые члены движения Талибан числятся в чёрных списках, понятно, что это несёт имиджевый ущерб для нового правительства Афганистана. Задача талибов сегодня – не просто взять власть, но и получить легитимность в глазах международного сообщества. Поэтому их желание понятно. Пойдут ли на это американцы, пока не совсем ясно. По крайней мере, США пытаются делать видимость, что они хотят стабилизировать обстановку в стране на фоне вывода своих войск. Чтобы не упасть в грязь лицом – позиционируют себя как модераторы ситуации», отметил Эксперт.
Блохин также назвал важный материальный фактор, который может повлиять на дальнейшие действия Талибана:
«Американцы оставили в Афганистане оружия на 85 миллиардов долларов. Это колоссальная сумма, больше чем военный бюджет Российской Федерации. Как поступит с этим оружием Талибан? Это вопрос времени. Сейчас талибы – единственная сила, которая заполняет в Афганистане вакуум власти, возникший после выхода США. При этом Афганистан в целом представляет собой плодотворную почву для различных террористических организаций».
По словам американиста, Россия сейчас занимает выжидательную позицию и не собирается вмешиваться в ситуацию, однако предпримет определённые шаги в случае угрозы государствам – членам ОДКБ.
«Мы исходим из прагматизма и реализма, смотрим, что там происходит. Мы не собираемся активно туда подключаться, имея печальный советский опыт, а также аналогичный опыт США уже перед глазами. Если Талибан попытается выйти за пределы Афганистана, будет угрожать безопасности республикам Центральной Азии, мы окажем им военно-политическую помощь. Поскольку, если туда проникнут террористические организации, скоро они появятся и в России», - подчеркнул эксперт.
Довольно много талибов, вошедших в новое правительство Афганистана, фигурируют в списке лиц, в отношении которых действуют санкции Совета безопасности ООН.
Кроме того, например, министр внутренних дел Сиражуддин Хаккани разыскивается ФБР: за информацию, которая поможет его поимке, Вашингтон предлагают $5 млн. Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе не стал напрямую отвечать на вопрос, какой будет позиция Белого дома в дальнейших взаимодействиях с новым главой МВД Афганистана.
Согласно источникам, талибы назначили собственную инаугурацию на 11 сентября, когда исполнится 20 лет крупнейшему в мировой истории теракту – атаке на США запрещённой в России «Аль-Каиды». Однако официальный представитель катарского политического офиса «Талибана» заявил, что не располагает такой информацией.
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