В США надеются на выполнение обещаний талибов по борьбе с терроризмом

Блинкен отметил, что Штаты выполнили свои обязательства по соглашению в Дохе, выведя войска из страны. По его словам, в рамках этого соглашения Талибан имеет обязательство обеспечить условия, чтобы Афганистан не использовался как стартовая площадка для терактов.

США в конце августа полностью вывели свои войска из Афганистана, которые находились в стране два десятилетия после терактов 11 сентября.

