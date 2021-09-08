В США надеются на выполнение обещаний талибов по борьбе с терроризмом
Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью афганскому телеканалу Tolo News заявил, что Соединенные Штаты ожидают выполнение обещаний талибов по борьбе с терроризмом, передает ТАСС.
Блинкен отметил, что Штаты выполнили свои обязательства по соглашению в Дохе, выведя войска из страны. По его словам, в рамках этого соглашения Талибан имеет обязательство обеспечить условия, чтобы Афганистан не использовался как стартовая площадка для терактов.
США в конце августа полностью вывели свои войска из Афганистана, которые находились в стране два десятилетия после терактов 11 сентября.
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