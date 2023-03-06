Американский ветеран Дрейвен: Запад не остановится после окончания конфликта на Украине

Ветеран вооруженных сил США Ноктис Дрейвен раскрыл планы Запада после окончания украинского конфликта. Своим мнением бывший военный поделился в соцсетях.

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Дрейвен отметил, что Запад вкладывал огромные средства в Украину и не сможет смириться с ее поражением.

Ветеран полагает, что США будут провоцировать конфликты в других регионах. Вашингтон уже предпринимает шаги в этом направлении, сообщил он.

В скором будущем мир будет вспоминать о сегодняшних днях с ностальгией, предупредил бывший военный.

Строительство национального государства на Украине потерпело крах, заявил ранее в своем блоге бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. По его словам, население страны сократилось до 18-22 миллионов человек, пишет НСН.

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