Американский ветеран Дрейвен: Запад не остановится после окончания конфликта на Украине
Ветеран вооруженных сил США Ноктис Дрейвен раскрыл планы Запада после окончания украинского конфликта. Своим мнением бывший военный поделился в соцсетях.
Дрейвен отметил, что Запад вкладывал огромные средства в Украину и не сможет смириться с ее поражением.
Ветеран полагает, что США будут провоцировать конфликты в других регионах. Вашингтон уже предпринимает шаги в этом направлении, сообщил он.
В скором будущем мир будет вспоминать о сегодняшних днях с ностальгией, предупредил бывший военный.
Строительство национального государства на Украине потерпело крах, заявил ранее в своем блоге бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. По его словам, население страны сократилось до 18-22 миллионов человек, пишет НСН.
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