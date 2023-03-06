Американский офицер назвал последствия сдачи Артемовска для Украины
Анонсированное наступление украинской армии на ранее утерянные позиции рискует провалиться из-за отступления ВСУ из Артемовска, считает подполковник армии США Дэниел Дэвис.
В статье для 19FortyFive бывший военный выразил мнение, что Киеву в ближайшее время будет проблемно восполнить недавние потери в городе и его окрестностях. Из-за этого украинские силовики не смогут отбросить российские войска от уже занятых позиций.
«В конечном итоге цена слишком долгого удержания Артемовска станет болезненно высокой», - написал Дэвис.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Артемовск, где в последние дни проходят ожесточенные бои, имеет скорее символическое, нежели стратегическое значение для украинских войск.
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