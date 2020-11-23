Американские сенаторы раскритиковали выход из Договора по открытому небу

США и их союзники «хуже защищены от России» из-за выхода из Договора по открытому небу, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего демократа комитета по иностранным делам в сенате Роберта Менендеса.

«Это решение вписывается в более широкую схему отказа от соглашений о контроле над вооружениями и нераспространению, что вызывает у наших союзников глубокую обеспокоенность относительно нашей приверженности их безопасности», — говорится в заявлении сенатора.

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По мнению Менендеса, решение Трампа о выходе из договора позволяет говорить о нарушении законодательства США.

Как сообщалось, США вышли из Договора по открытому небу (ДОН) из-за того, что документ устарел и был выгодным оппонентам.

При этом Россия названа страной, которая постоянно нарушала соглашение. Об этом в Twitter заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

22 ноября США прекратили выполнять условия Договора по открытому небу. Документ был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (OБCE). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью.

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