В Кремле с сожалением заявили о нежизнеспособности Договора по открытому небу

Кремль считает, что решение США далее делает договор нежизнеспособным, отметил его официальный представитель.

Утром в воскресенье МИД РФ также предупредил, что участникам ДОН следует честно соблюдать условия документа, если они хотят, чтобы Россия и дальше действовала в рамках договора.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (OБCE). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью.

Ранее Директор Фонда изучения США МГУ имени Рузвельта Юрий Рогулев в эфире НСН объяснил, что выход США из договора не приведет к катастрофе, однако отметил печальную тенденцию расторжения межправительственных соглашений, которые призваны укреплять доверие между странами.

«Раз Трамп объявил, что США выходят из соглашения, значит выходят. Это не российско-американское соглашение, а многостороннее. Вот как все это будет потом действовать, имея в виду то, что членами этого договора остаются многие страны НАТО, это вопрос. Но это не единственная система контроля, так что катастрофы не будет. Катастрофа в другом - разваливается многостороннее соглашение, а на смену ему ничего нового не приходит - вот на что все обращают внимание. Договор был принят с целью повысить уровень доверия. Ясно, что в отсутствие договора доверия будет еще меньше», - отметил он.

