В США обвинили Россию в грубых нарушениях Договора по открытому небу

«Сегодня наступают шесть месяцев с того момента, когда Соединенные Штаты направили уведомление о выходе из Договора по открытому небу. Мы больше не являемся стороной этого договора, который Россия годами грубо нарушала», — написал представитель Белого дома.

Он подчеркнул усилия президента США Дональда Трампа, которыйпрежде всего отсаивал интересы страны, когда речь шла о выходе из «устаревших договоров и соглашений, которые были выгодны нашим оппонентам в ущерб нашей национальной безопасности», сообщает РИА Новости.

Напомним, 22 ноября США прекратили выполнять условия Договора по открытому небу. Документ был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (OБCE). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью.

