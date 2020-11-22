В США обвинили Россию в грубых нарушениях Договора по открытому небу
США вышли из Договора по открытому небу (ДОН) из-за того, что документ устарел и был выгодным оппонентам. При этом Россия названа страной, которая постоянно нарушала соглашение. Об этом в Twitter заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
«Сегодня наступают шесть месяцев с того момента, когда Соединенные Штаты направили уведомление о выходе из Договора по открытому небу. Мы больше не являемся стороной этого договора, который Россия годами грубо нарушала», — написал представитель Белого дома.
Он подчеркнул усилия президента США Дональда Трампа, которыйпрежде всего отсаивал интересы страны, когда речь шла о выходе из «устаревших договоров и соглашений, которые были выгодны нашим оппонентам в ущерб нашей национальной безопасности», сообщает РИА Новости.
Напомним, 22 ноября США прекратили выполнять условия Договора по открытому небу. Документ был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (OБCE). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью.
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