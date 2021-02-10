Американские сенаторы проголосовали за конституционность процесса по импичменту Трампу
Сенат США назвал конституционным процесс импичмента экс-главе государства Дональду Трампу, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.
За конституционность импичмента проголосовали 56 сенаторов, включая шесть республиканцев. Остальные 44 сенатора-республиканца проголосовали против и дали понять, что намерены добиться оправдания Трампа.
Таким образом, процесс импичмента продолжится.
Адвокат Дональда Трампа Дэвид Шоэн назвал неконституционным рассмотрение импичмента бывшему главе Белого дома.
«Президенты подлежат импичменту постольку, президенты могут быть отрешены от должности. Но бывшие президенты не подлежат, потому что их нельзя отрешить», - сказал Шоэн.
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