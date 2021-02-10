Адвокат Трампа: импичмент задним числом - неконституционен

Адвокат также указал на фразу в Конституции, из которой следует, что процедура импичмента позволяет отстранить президента, вице-президента и любых гражданских служащих. При этом Трамп в настоящее время не Является главой государства.

Президент США Джозеф Байден заявил, что процесс импичмента в отношении экс-главы Белого дома Дональда Трампа его не интересует. Об этом он заявил на пресс-конференции.

По его словам, он занят разработкой и принятием мер экономической поддержки для смягчения последствий пандемии COVID-19. Байден подчеркнул, что у него "есть работа", и он обязан "спасать людей".

