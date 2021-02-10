Адвокат Трампа: импичмент задним числом - неконституционен

Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Дэвид Шоэн назвал неконституционным рассмотрение импичмента бывшему главе Белого дома, сообщает РИА Новости.

«Президенты подлежат импичменту постольку, президенты могут быть отрешены от должности. Но бывшие президенты не подлежат, потому что их нельзя отрешить», - сказал Шоэн.

В сенате США начался процесс по импичменту Трампу

Адвокат также указал на фразу в Конституции, из которой следует, что процедура импичмента позволяет отстранить президента, вице-президента и любых гражданских служащих. При этом Трамп в настоящее время не Является главой государства.

Президент США Джозеф Байден заявил, что процесс импичмента в отношении экс-главы Белого дома Дональда Трампа его не интересует. Об этом он заявил на пресс-конференции.

По его словам, он занят разработкой и принятием мер экономической поддержки для смягчения последствий пандемии COVID-19. Байден подчеркнул, что у него "есть работа", и он обязан "спасать людей".

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:ИмпичментДональд Трамп
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