Байден заявил об отсутствии интереса к процессу импичмента Трампа

Байден рассказал журналистам, что занят разработкой и принятием мер экономической поддержки для смягчения последствий пандемии COVID-19. Байден подчеркнул, что у него "есть работа", и он обязан "спасать людей".

Президент напомнил, что США потеряли во время пандемии 450 тыс. человек и "могут потерять еще больше". Байден заметил, что в стране много семей, которым не хватает поддержки, а их дети "ложатся спать голодными".

В то же время Байден согласился с тем, что Сенат должен заниматься этим процессом, поскольку это тоже "их работа". Американский лидер выразил уверенность, что сенаторы справятся с этим делом и "хорошо себя поведут". Сенат Конгресса США во вторник 9 февраля начал второй процесс импичмента в отношении экс-президента страны, члена Республиканской партии Дональда Трампа.

