Байден заявил об отсутствии интереса к процессу импичмента Трампа

Президент США Джозеф Байден заявил, что процесс импичмента в отношении экс-главы Белого дома Дональда Трампа его не интересует. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает ТАСС.

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Байден рассказал журналистам, что занят разработкой и принятием мер экономической поддержки для смягчения последствий пандемии COVID-19. Байден подчеркнул, что у него "есть работа", и он обязан "спасать людей".

Президент напомнил, что США потеряли во время пандемии 450 тыс. человек и "могут потерять еще больше". Байден заметил, что в стране много семей, которым не хватает поддержки, а их дети "ложатся спать голодными".

В то же время Байден согласился с тем, что Сенат должен заниматься этим процессом, поскольку это тоже "их работа". Американский лидер выразил уверенность, что сенаторы справятся с этим делом и "хорошо себя поведут". Сенат Конгресса США во вторник 9 февраля начал второй процесс импичмента в отношении экс-президента страны, члена Республиканской партии Дональда Трампа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденДональд ТрампСША
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