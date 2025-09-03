«Нужно понимать, что Трамп несколько дней не выходил в эфир, не давал пресс-конференции, поэтому и поползли слухи о том, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Тем не менее, Трамп появился и поумерил эти слухи. Его заявления нужно делить на две части — во-первых, у него была пресс-конференция, посвященная не внешней политике, а внутриамериканской истории, тому, что делается с космическими войсками, где у них должна быть штаб-квартира. Изначально она находилась в Алабаме, при экс-президенте США Джо Байдене ее перенесли в штат Колорадо, теперь Трамп возвращает ее в Алабаму. Что касается заявления о разочаровании Путиным, он сделал его в одном из подкастов в преддверии своей пресс-конференции, отвечая на наводящий вопрос журналиста. Ничего особо нового Трамп здесь не говорит, о разочаровании Россией, Европой, Китаем и Индией он твердит на протяжении последних месяцев. Трамп всех пытается заставить действовать, исходя из своей концепции, у него ни с кем это не получается», — сказал Дудаков.

Собеседник НСН предположил, что Трампа могло разочаровать отсутствие серьезного прогресса по разрешению российско-украинского конфликта после встречи с Путиным на Аляске 15 августа.

«Закручивания гаек нам ждать не стоит, тем более что уже есть официальное подтверждение с российской стороны, что контакты между двумя странами снова активизируются, возможно, мы увидим какие-то новые встречи в рамках российской и американской делегаций в течение предстоящего месяца. Для Трампа серьезным разочарованием стало то, что после Аляски не произошло серьезного прорыва на украинском направлении. Но я думаю, что до Трампа и его команды дошло, что украинский конфликт очень сложный, многоплановый, поэтому разрешить его за сутки, за несколько недель, за месяц нереально. Повторюсь, подобные настроения мы слышим от Трампа на протяжении последних двух-трех месяцев. Сейчас в США согласовывается новый бюджет, и там не идет разговоров о том, чтобы предоставлять Украине какие-то новые транши», — подытожил он.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал иронией слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США.

