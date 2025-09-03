В России призвали не бояться заявлений Трампа о «разочаровании» Путиным
Президента США Дональда Трампа разочаровывает отсутствие серьезного прогресса по украинскому конфликту, сказал НСН Малек Дудаков.
Заявления президента США Дональда Трампа о разочаровании в российском лидере Владимире Путине — его обычная риторика на протяжении последних нескольких месяцев, ждать закручивания гаек в отношении России не стоит, напротив, официально подтверждено продолжение контактов между Москвой и Вашингтоном. Об этом НСН заявил политолог-американист Малек Дудаков.
Президент США Дональд Трамп ранее вышел по телефонной связи в эфир The Scott Jennings Show и заявил, что «разочаровался в Путине». Также в своей соцсети Truth Social передал Путину «горячий привет» в Китай: увидев фотографии в преддверии военного парада, посвященного победе в антияпонской войне, Трамп заявил, что Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын «готовят заговор после США. Трамп добавил, что узнал «кое-что новое» о Путине, пообещав подробности через несколько дней. Дудаков отметил, что словам Трампа о разочаровании в Путине большого значения придавать не стоит — подобные заявления со стороны президента США звучат не впервые.
«Нужно понимать, что Трамп несколько дней не выходил в эфир, не давал пресс-конференции, поэтому и поползли слухи о том, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Тем не менее, Трамп появился и поумерил эти слухи. Его заявления нужно делить на две части — во-первых, у него была пресс-конференция, посвященная не внешней политике, а внутриамериканской истории, тому, что делается с космическими войсками, где у них должна быть штаб-квартира. Изначально она находилась в Алабаме, при экс-президенте США Джо Байдене ее перенесли в штат Колорадо, теперь Трамп возвращает ее в Алабаму. Что касается заявления о разочаровании Путиным, он сделал его в одном из подкастов в преддверии своей пресс-конференции, отвечая на наводящий вопрос журналиста. Ничего особо нового Трамп здесь не говорит, о разочаровании Россией, Европой, Китаем и Индией он твердит на протяжении последних месяцев. Трамп всех пытается заставить действовать, исходя из своей концепции, у него ни с кем это не получается», — сказал Дудаков.
Собеседник НСН предположил, что Трампа могло разочаровать отсутствие серьезного прогресса по разрешению российско-украинского конфликта после встречи с Путиным на Аляске 15 августа.
«Закручивания гаек нам ждать не стоит, тем более что уже есть официальное подтверждение с российской стороны, что контакты между двумя странами снова активизируются, возможно, мы увидим какие-то новые встречи в рамках российской и американской делегаций в течение предстоящего месяца. Для Трампа серьезным разочарованием стало то, что после Аляски не произошло серьезного прорыва на украинском направлении. Но я думаю, что до Трампа и его команды дошло, что украинский конфликт очень сложный, многоплановый, поэтому разрешить его за сутки, за несколько недель, за месяц нереально. Повторюсь, подобные настроения мы слышим от Трампа на протяжении последних двух-трех месяцев. Сейчас в США согласовывается новый бюджет, и там не идет разговоров о том, чтобы предоставлять Украине какие-то новые транши», — подытожил он.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал иронией слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США.
