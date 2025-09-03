Ушаков назвал иронией слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР
Российская сторона прочитала сообщение президента США Дональда Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против Соединенных Штатов. Об этом рассказал журналисту Павлу Зарубину помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Ранее Трамп заявил, что главы перечисленных государств «строят заговор против Соединенных Штатов» в Пекине, пишет 360.ru. Лидеры присутствовали на параде в КНР в честь годовщины победы над Японией и окончания Второй мировой войны.
По словам Ушакова, российский лидер Владимир Путин и его китайский и северокорейский коллеги Си Цзиньпин и Ким Чен Ын не помышляют о заговоре против Вашингтона.
«Могу сказать, что все понимают, какую роль играют Соединенные Штаты, нынешняя администрация президента Трампа и лично президент Трамп в нынешних международных раскладах», - отметил политик.
Ушаков высказал мнение, что слова Трампа были иронией.
