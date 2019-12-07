Американист объяснил антироссийское обострение в Сенате США

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН обратил внимание на обстоятельства, которые связаны с антироссийскими законодательными инициативами и расследованиями. Эксперт отметил, что они возникают параллельно важным международным событиям с участием России.

«Такие инициативы по поводу России возникают спорадически и связаны с другими значимыми событиями. Вот, предстоит нормандское совещание – начинают возникать такого рода расследования: возобновление дела Скрипалей, одновременно в Германии разгорается расследование убийства гражданина Грузии, которое почему-то связывают с российскими спецслужбами. Предстоит завершение строительства газопровода «Северный поток-2» - начинаются такие «телодвижения», связанные с возможностью введения санкций в отношении России по разным аспектам.

Цель – отвлечь, переключить внимание с позитивного эффекта на негативный, Поводов много. Они возникают, когда для США надо что-либо предотвратить, чему-то помешать. К тому же импичмент Трампу (Дональду, президенту США – прим. НСН) тут очень кстати – можно одним выстрелом двух зайцев убить, предъявляя обвинения своему президенту и России», - заявил американист.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин в эфире НСН объяснил новую публикацию Wall Street Journal стремлением сделать из истории гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, убитого в Берлине 23 августа, немецкую версию скандала со Скрипалями.

