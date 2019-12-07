Американист объяснил антироссийское обострение в Сенате США
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв пояснил НСН, почему в США начался новый виток борьбы с Россией.
Комитет Сената США рассмотрит законопроект S.1189 "О предотвращении злонамеренной активности России и (ее) действий в области терроризма" (S.1189 - Stopping Malign Activities from Russian Terrorism Act). Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что заседание комитета, на котором будет поднят данный вопрос, состоится 11 декабря. По данным агентства, законопроект предписывает Госдепу изучить вопрос причастности РФ к терроризму.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН обратил внимание на обстоятельства, которые связаны с антироссийскими законодательными инициативами и расследованиями. Эксперт отметил, что они возникают параллельно важным международным событиям с участием России.
«Такие инициативы по поводу России возникают спорадически и связаны с другими значимыми событиями. Вот, предстоит нормандское совещание – начинают возникать такого рода расследования: возобновление дела Скрипалей, одновременно в Германии разгорается расследование убийства гражданина Грузии, которое почему-то связывают с российскими спецслужбами. Предстоит завершение строительства газопровода «Северный поток-2» - начинаются такие «телодвижения», связанные с возможностью введения санкций в отношении России по разным аспектам.
Цель – отвлечь, переключить внимание с позитивного эффекта на негативный, Поводов много. Они возникают, когда для США надо что-либо предотвратить, чему-то помешать. К тому же импичмент Трампу (Дональду, президенту США – прим. НСН) тут очень кстати – можно одним выстрелом двух зайцев убить, предъявляя обвинения своему президенту и России», - заявил американист.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин в эфире НСН объяснил новую публикацию Wall Street Journal стремлением сделать из истории гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, убитого в Берлине 23 августа, немецкую версию скандала со Скрипалями.
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