«Америка боится Китая». В РАН объяснили отказ Трампа пересмотреть отношения с Пекином

Власти США не намерены обсуждать новые условия торговых отношений с Китаем. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Ранее в КНР выразили надежду вернуться к торговым переговорам с Вашингтоном для достижения более выгодного для себя соглашения по торговле.

Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН отметил, что это не первый случай, когда Трамп отказывается от ранее достигнутых договоренностей с Китаем. По его словам, Штаты пытаются демонизировать КНР, чтобы победить в экономической гонке.

«Это уже попытка пятнадцатая прийти к какому-то всеобъемлющему соглашению. Когда возникают какие-то договоренности, Трамп не в первый раз отказывается через короткое время от этой сделки. Здесь играют даже не экономические факторы, а сугубо политические. Потому что, Китай рассматривается уже американскими элитами не просто как страна, с которой есть торговый дисбаланс, а как страна, которая бросает американскому лидерству вызов в военно-политической, экономической, информационной сферах. Поэтому все договоренности, которые там заключаются, очень временные. Соединенные Штаты постоянно дополняют стратегию по сдерживанию Китая, это все дополняется информационной войной, которая разрастается на наших глазах. США обвиняют Китай чуть ли не в том, что он заразил всю планету COVID-19. Понятно, что Трампу еще и нужно перевести стрелки с плачевной политической обстановки внутри его страны на внешнего противника», – говорит он.