«Америка боится Китая». В РАН объяснили отказ Трампа пересмотреть отношения с Пекином
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН заявил, что Штаты пытаются демонизировать Китай, чтобы победить в экономической гонке.
Власти США не намерены обсуждать новые условия торговых отношений с Китаем. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Ранее в КНР выразили надежду вернуться к торговым переговорам с Вашингтоном для достижения более выгодного для себя соглашения по торговле.
Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН отметил, что это не первый случай, когда Трамп отказывается от ранее достигнутых договоренностей с Китаем. По его словам, Штаты пытаются демонизировать КНР, чтобы победить в экономической гонке.
«Это уже попытка пятнадцатая прийти к какому-то всеобъемлющему соглашению. Когда возникают какие-то договоренности, Трамп не в первый раз отказывается через короткое время от этой сделки. Здесь играют даже не экономические факторы, а сугубо политические. Потому что, Китай рассматривается уже американскими элитами не просто как страна, с которой есть торговый дисбаланс, а как страна, которая бросает американскому лидерству вызов в военно-политической, экономической, информационной сферах. Поэтому все договоренности, которые там заключаются, очень временные. Соединенные Штаты постоянно дополняют стратегию по сдерживанию Китая, это все дополняется информационной войной, которая разрастается на наших глазах. США обвиняют Китай чуть ли не в том, что он заразил всю планету COVID-19. Понятно, что Трампу еще и нужно перевести стрелки с плачевной политической обстановки внутри его страны на внешнего противника», – говорит он.
Кроме того, эксперт напомнил, что подобные действия США уже предпринимали по отношению к другим странам. Они, по его словам, пытаются назвать КНР новой империей зла.
«Тот алгоритм сдерживания, который США в свое время предпринимал в отношении Советского Союза, в отношении Китая не работает. В виду того, что экономика Советского Союза была слабее и менее эффективнее, чем американская, они нам смогли навязать гонку вооружений, санкционное давление и так далее. Здесь же экономика Китая более эффективная, чем американская. Поэтому, в процессе сдерживания Китая, США и их союзники могут обанкротиться. В долгосрочной перспективе они не смогут выиграть эту гонку. Так что в Америке объективно есть страх перед Китаем. И этот страх подтверждается всеми объективными прогнозами, что в середине 21 века Китай будет чуть ли не в два раза по объему ВВП превосходить американское ВВП. И пугает не военная мощь Китая, а экономическая. Если Америка придет к какому-то согласию с Китаем, то оно будет ультимативным с точки зрения Штатов. Трамп понимает, что время работает не на Америку, а на Китай», – объясняет специалист.
Ранее американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в интервью НСН выразил уверенность в том, что США назначат Китай виновным в крахе договора по СНВ-3.
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