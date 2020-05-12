Трамп срочно выводит активы Пенсионного фонда США из акций Китая
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп распорядился вывести активы пенсионного фонда США из ценных бумаг Китайской Народной Республики. Эксперты не исключают, что это означает решение главы Белого дома в ближайшее время разорвать экономические связи с Пекином.
Телеканал Fox сообщает, что высокопоставленные представители администрации Трампа накануне уведомили министра труда США Юджину Скалиа о том, что национальный Сберегательный пенсионный фонд хранил деньги в акциях Китая, на общую сумму около 4 миллиардов долларов.
Глава Минтруда, со своей стороны, проинформировала руководство фонда, о начале вывода активов из китайских ценных бумаг по прямому указанию Дональда Трампа.
Как отмечает «Свободная пресса», ранее президент США исключил возможность пересмотра временного торгового соглашения с Китаем. Это первая часть торговой сделки, рассчитанная на 2 года.
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