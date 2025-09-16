Альянс не созрел: Что не так с геополитическим сближением России и США
Американцев и россиян роднит индивидуализация и традиционные ценности, рассказал НСН зампред научного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин.
Схожесть моральных установок жителей России и США может стать основой для геополитического сближения, однако пока этого не произошло, заявил НСН заместитель председателя научного совета ВЦИОМ, политолог, доктор экономических наук Иосиф Дискин.
Подавляющее большинство россиян (82%) и американцев (90%) считают допустимой контрацепцию, рождение ребенка вне брака (71% россиян и 67% американцев) и секс вне брака (РФ - 69%, США - 68%), следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. Социологи отмечают, что моральные ориентиры в России и США сближаются в вопросах личной жизни, но разнятся при столкновении личных прав и коллективных норм. Дискин подчеркнул, что о схожести моральных установок американцев и россиян известно давно.
«В Америке, в отличие от России, большой процент людей ориентируется на ценности гражданской религии, идеологические ценности и неолиберализм. В США таких почти 50%, а в России всего 7%. При этом и в США, и в нашем отечестве глубокий уровень индивидуализации. Я и мой покойный коллега Владимир Петухов писали, что Россия - самое индивидуалистическое государство в Европе. Второе, что объединяет нас с американцами - ориентация на традиционные ценности. Американская нация складывалась как глубоко религиозная, они ориентировались и продолжают в значительной мере ориентироваться на традиционные ценности. Именно это обусловило избрание президента Трампа» - заявил он.
По словам собеседника НСН, из факта общности жителей России и США не следует делать преждевременных выводов о возможности геополитического сближения.
«Дело в том, что американские неоконсерваторы и религиозные круги длительное время формировались практически в ненависти к атеистической советской власти. Эта ненависть отчасти переносится на современную, совсем другую Россию. Поэтому для политического альянса еще дело не созрело. При этом определенные сторонники Трампа, прежде всего Джей Ди Вэнс, говорят, что фундаментальная схожесть ориентации на традиционные ценности является предпосылкой для политической и экономической общности», - сказал Дискин.
Ранее опрос американского телеканала CBS и компании YouGov показал, что 34% жителей США считают Россию союзником или дружественно настроенной страной. Среди сторонников правящей Республиканской партии доля тех, кто положительно настроен к России, составила 41%, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Названа ставка по ипотеке, при которой возобновятся активные продажи квартир
- Альянс не созрел: Что не так с геополитическим сближением России и США
- В Госдуме предложили увеличить оплачиваемый отпуск в РФ до 35 дней
- Цены на импорт вырастут из-за отказа России от доллара и евро
- Депутат Журавлев предложил расстреливать дезертиров
- Торговые центры после ухода иностранных брендов сделали ставку на фудхоллы
- Россиянам рассказали, какой должна быть диета донора
- Экономист Кабаков предрёк повышение налогов и высокую ставку ещё на год
- Володин назвал инцидент с беспилотниками в Польше провокацией
- Учителя поддержали призыв ограничить число детей в классах до 20 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru