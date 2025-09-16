Подавляющее большинство россиян (82%) и американцев (90%) считают допустимой контрацепцию, рождение ребенка вне брака (71% россиян и 67% американцев) и секс вне брака (РФ - 69%, США - 68%), следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. Социологи отмечают, что моральные ориентиры в России и США сближаются в вопросах личной жизни, но разнятся при столкновении личных прав и коллективных норм. Дискин подчеркнул, что о схожести моральных установок американцев и россиян известно давно.



«В Америке, в отличие от России, большой процент людей ориентируется на ценности гражданской религии, идеологические ценности и неолиберализм. В США таких почти 50%, а в России всего 7%. При этом и в США, и в нашем отечестве глубокий уровень индивидуализации. Я и мой покойный коллега Владимир Петухов писали, что Россия - самое индивидуалистическое государство в Европе. Второе, что объединяет нас с американцами - ориентация на традиционные ценности. Американская нация складывалась как глубоко религиозная, они ориентировались и продолжают в значительной мере ориентироваться на традиционные ценности. Именно это обусловило избрание президента Трампа» - заявил он.