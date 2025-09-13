Художник Сафронов признался, что его просили сделать дубль портрета Трампа

В беседе с Life.ru художник заявил, что за копию портрета американского лидера ему предлагали десятки миллионов, однако он отказался из этических соображений.

По признанию Сафронова, делать дубль было бы крайне некорректно.

Ранее Сафронов заявил НСН, что нейросеть иногда помогает с вариантами, как реализовать ту или иную идею на холсте.

