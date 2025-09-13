Художник Сафронов признался, что его просили сделать дубль портрета Трампа

Народный художник России, академик Российской академии художеств Никас Сафронов рассказал, что его попросили сделать дубль портрета президента США Дональда Трампа, который он написал ранее.

Никас Сафронов представил арт-объект на бульваре в Москве

В беседе с Life.ru художник заявил, что за копию портрета американского лидера ему предлагали десятки миллионов, однако он отказался из этических соображений.

По признанию Сафронова, делать дубль было бы крайне некорректно.

Ранее Сафронов заявил НСН, что нейросеть иногда помогает с вариантами, как реализовать ту или иную идею на холсте.

ФОТО: предоставлено исполнительным директором программ Никаса Сафронова
