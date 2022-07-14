Алиханов подтвердил снятие 80% ограничений по транзиту в Калининград

Рекомендации Еврокомиссии сняли значительный объем ограничений по транзиту в Калининград, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Это победа нашей дипломатии, потому что значительный объем, больше 80% тех ограничений, которые были наложены на калининградский транзит, они действительно сняты», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 1».

Вместе с тем, по словам главы региона, решение по калининградскому транзиту неполное, потребуется определенная работа, так как значительная часть грузов — до 700 тыс. т в год — до сих пор подпадает под ограничения из-за сохранившегося запрета на транзитные автомобильные грузовые перевозки.

ЕК: железнодорожный транзит в Калининград разрешён при условии контроля

Алиханов также отметил, что несмотря на рекомендации Еврокомиссии, область продолжит развивать инфраструктуру паромных перевозок.

Ранее СМИ сообщали, что в Евросоюзе связали блокаду Калининграда с неясными формулировками Еврокомиссии.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияЕврокомиссияЕвросоюзКалининградКалининградская Область
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