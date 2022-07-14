ЕК: железнодорожный транзит в Калининград разрешён при условии контроля
Железнодорожный транзит в Калининград разрешён при соблюдении контроля товаров, сообщает ТАСС со ссылкой на Еврокомиссию, которая опубликовала разъяснения по санкциям в отношении России.
Из инструкции следует, что не разрешается транзит запрещённых санкциями товаров по автомобильным дорогам, организованный российскими операторами. «Никакого подобного запрета не существует для железнодорожного транспорта, помимо обязательств стран-членов проводить необходимый контроль товаров», — говорится в документе.
При этом представитель Европейской комиссии Эрик Мамер опроверг сообщения о договоренностях с Россией снять запрет на транзит товаров в Калининград. А в США заявили, что блокады Калининграда не существует вовсе.
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