ЕК: железнодорожный транзит в Калининград разрешён при условии контроля

Из инструкции следует, что не разрешается транзит запрещённых санкциями товаров по автомобильным дорогам, организованный российскими операторами. «Никакого подобного запрета не существует для железнодорожного транспорта, помимо обязательств стран-членов проводить необходимый контроль товаров», — говорится в документе.

При этом представитель Европейской комиссии Эрик Мамер опроверг сообщения о договоренностях с Россией снять запрет на транзит товаров в Калининград. А в США заявили, что блокады Калининграда не существует вовсе.

