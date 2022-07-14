СМИ: В Евросоюзе связали блокаду Калининграда с неясными формулировками ЕК

Ряд европейских дипломатов назвали одной из причин проблем с транзитом в Калининградскую область «неясные формулировки». Об этом пишет Financial Times.

По мнению чиновников, Еврокомиссия недостаточно ясно сформулировала правила по регулированию санкций против России. Из-за этого возникли проблемы при транспортировке грузов в Калининград и область.

ЕК: железнодорожный транзит в Калининград разрешён при условии контроля

«Некоторые дипломаты заявили, что не намеревались создавать новые значительные барьеры для потока товаров между Россией и ее восточным эксклавом, когда одобряли санкции в этом году, и что комиссия неясно сформулировала правила», — указывает Financial Times.

Отмечается, что дипломаты также раскритиковали масштабы проверок Литвы в российских поездах: они опасаются, что это может привести к конфронтации с РФ, отмечает телеканал «360».

Ранее ЕК разъяснила условия транзита товаров в Калининградскую область и разрешила железнодорожные перевозки грузов, приостановленные литовскими властями в июне. При этом сохраняется запрет на транспортировку любым способом товаров, находящихся под санкциями, и технологий военного или двойного назначения, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕврокомиссияКалининград
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