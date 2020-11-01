Алиев пригрозил «пойти до конца», если Армения не выведет войска из Карабаха
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения должна обеспечить вывод войск Армении из Карабаха путем переговоров в кратчайшие сроки. В противном случае азербайджанский лидер пригрозил, что Баку пойдет до конца.
По словам Алиева, Баку взял под контроль около 200 населенных пунктов на территории Нагорного Карабаха. Азербайджанский президент также заявил, что Баку проводит военные операции на своей признанной территории, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Алиев также подчеркнул, что у Азербайджана нет планов заходить на территорию Армении, поэтому у Еревана «нет оснований» просить помощи у России.
Ранее глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай в эфире НСН призвал российское руководство поддержать Армению и армян Нагорного Карабаха в конфликте с Азербайджаном и Турцией. Об этом сообщает корреспондент НСН со съезда движения.
«Армяне, как христианский народ, является опорой России в этом регионе. Если Россия осознают себя как великая держава, хотя бы регионального масштаба, она обязана поддержать армянский народ. Армения- это стратегический интерес России. Армяне, хорошие простые мужики, очень ждут, когда Россия им поможет», - заявил Бородай.
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