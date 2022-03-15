Аксенов пообещал арестовать торговые объекты украинских бизнесменов в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что торговые объекты, принадлежащие украинским бизнесменам, выступающим за дестабилизацию ситуации, будут арестовывать и изымать в республике.

Зеленский подписал закон об изъятии российской собственности

По словам Аксенова, у мэра Киева Виталия Кличко бизнеса в Крыму нет. При этом, как он заявил в эфире телеканала «Россия-24», правоохранительные органы сейчас занимаются выявлением «ряда украинских деятелей», состоящих в «партиях войны», которые владеют крупными торговыми объектами на территории республики. Рассматривается наложение ареста на их имущество и изъятие в пользу российского государства.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий принудительное изъятие на Украине собственности РФ и резидентов.


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Фото: facebook.com/aksenov.rk
ТЕГИ:Сергей АксеновБизнесКрым
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