Аксенов пообещал арестовать торговые объекты украинских бизнесменов в Крыму

По словам Аксенова, у мэра Киева Виталия Кличко бизнеса в Крыму нет. При этом, как он заявил в эфире телеканала «Россия-24», правоохранительные органы сейчас занимаются выявлением «ряда украинских деятелей», состоящих в «партиях войны», которые владеют крупными торговыми объектами на территории республики. Рассматривается наложение ареста на их имущество и изъятие в пользу российского государства.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий принудительное изъятие на Украине собственности РФ и резидентов.



