В Крыму пригрозили изъять собственность Зеленского и украинских олигархов
Президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинским олигархам могут грозить ответные меры по конфискации собственности, в том числе на территории Крыма. Об этом заявил глава Общественной палаты республики Александр Форманчук.
Ранее Зеленский подписал закон, предусматривающий принудительное изъятие на Украине собственности РФ и резидентов, напоминает «Свободная пресса».
«Если все будет и дальше развиваться в таком ключе, то в отношении самого Зеленского и украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношению к России, ждут ответные меры по конфискации их собственности, в том числе на полуострове», — рассказал Форманчук в беседе с РИА Новости.
Глава ОП Крыма уверен, что на территории России национализируют имущество Зеленского и украинских олигархов, пишет RT.
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