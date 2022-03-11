В Крыму пригрозили изъять собственность Зеленского и украинских олигархов

Ранее Зеленский подписал закон, предусматривающий принудительное изъятие на Украине собственности РФ и резидентов, напоминает «Свободная пресса».

«Если все будет и дальше развиваться в таком ключе, то в отношении самого Зеленского и украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношению к России, ждут ответные меры по конфискации их собственности, в том числе на полуострове», — рассказал Форманчук в беседе с РИА Новости.

Глава ОП Крыма уверен, что на территории России национализируют имущество Зеленского и украинских олигархов, пишет RT.

