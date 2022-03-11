В Крыму пригрозили изъять собственность Зеленского и украинских олигархов

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинским олигархам могут грозить ответные меры по конфискации собственности, в том числе на территории Крыма. Об этом заявил глава Общественной палаты республики Александр Форманчук.

Зеленский подписал закон об изъятии российской собственности

Ранее Зеленский подписал закон, предусматривающий принудительное изъятие на Украине собственности РФ и резидентов, напоминает «Свободная пресса».

«Если все будет и дальше развиваться в таком ключе, то в отношении самого Зеленского и украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношению к России, ждут ответные меры по конфискации их собственности, в том числе на полуострове», — рассказал Форманчук в беседе с РИА Новости.

Глава ОП Крыма уверен, что на территории России национализируют имущество Зеленского и украинских олигархов, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ОлигархиИмуществоВладимир ЗеленскийКрым
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