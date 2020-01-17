Утечка вице-премьеров и загадочный Госсовет

Еще почти неделя остается у нового главы российского правительства, чтобы представить президенту список потенциальных членов кабинета министров, но уже появились утечки, связанные с будущим некоторых заместителей ушедшего в отставку Дмитрия Медведева. Так, в состав кабинета Михаила Мишустина не войдут и.о. вице-премьеров Константин Чуйченко и Ольга Голодец, - утверждает РБК. Чуйченко агентство называет давним соратником Медведева, к тому же однокурсником по юрфаку ЛГУ. В 2008 году Чуйченко стал помощником президента Медведева и возглавил контрольное управление в его администрации. А спустя десять лет возглавил аппарат правительства премьера Медведева в статусе вице-премьера. Ольга Голодец стала замом Медведева еще в 2012 году, когда он сам стал премьером, и курировала вопросы социальной политики, здравоохранения и образования, а впоследствии - вопросы культуры, спорта и туризма. В заместители Мишустину прочат действующего помощника президента по экономике Андрея Белоусова – в качестве первого вице-премьера. Сейчас эти обязанности исполняет глава Минфина Антон Силуанов.

Дело не в персоналиях, - заметил на пресс-конференции в НСН, посвященной последним политическим событиям, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв. По его словам, смена министерского корпуса вызвана запросом на поднятие духа россиян:

«Вопрос в том, что эти перемены должны внушить обществу надежду на будущее. Нужно показать, что, действительно, меняют тех, кто не справился», - сказал Калачёв.

Выбор кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра на пресс-конференции в НСН объяснил гендиректор Института политических исследований Сергей Марков:

«Во-первых, он не рассматривается как приемник (…) Вторая причина - он супер специалист с точки зрения цифровизации. А президент последние пару лет считает, что цифровизация должна быть одним из основных направлений. Также он является технократом без выраженных политических амбиций», - сказал Марков.

Смена правительства происходит на фоне инициативы внесения поправок в Конституцию России, с которой в послании к Федеральному Собранию выступил президент Путин. В их числе - закрепление Государственного совета в Основном законе страны с описанием его функций и статуса. С внесением этих поправок в России окончательно сформируется вторая столица – Санкт-Петербург, куда вслед за Конституционным судом переедет Госсовет, а затем, возможно, и сам Владимир Путин, - предположил на пресс-конференции в НСН политтехнолог Марат Баширов. Он считает, что «именно в Госсовет в конечном итоге уйдет работать после 2024 года, или раньше, как говорят коллеги, президент Путин».



