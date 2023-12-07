Сын израильского министра Айзенкота погиб в боях в Газе

По данным пресс-службы ЦАХАЛ, 25-летний сержант погиб в бою на севере палестинского анклава. Семью известили о потере.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования министру и его супруге. Глава правительства заявил о продолжении боев в Газе до победного конца.

Накануне Нетаньяху сообщил об окружении дома руководителя палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Политик назвал его поимку вопросом времени, отмечает «Радиоточка НСН».

