Сын израильского министра Айзенкота погиб в боях в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели в секторе Газа младшего сына министра в военном кабинете Израиля Гади Айзенкота.

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По данным пресс-службы ЦАХАЛ, 25-летний сержант погиб в бою на севере палестинского анклава. Семью известили о потере.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования министру и его супруге. Глава правительства заявил о продолжении боев в Газе до победного конца.

Накануне Нетаньяху сообщил об окружении дома руководителя палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Политик назвал его поимку вопросом времени, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
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