Сын израильского министра Айзенкота погиб в боях в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели в секторе Газа младшего сына министра в военном кабинете Израиля Гади Айзенкота.
По данным пресс-службы ЦАХАЛ, 25-летний сержант погиб в бою на севере палестинского анклава. Семью известили о потере.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования министру и его супруге. Глава правительства заявил о продолжении боев в Газе до победного конца.
Накануне Нетаньяху сообщил об окружении дома руководителя палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Политик назвал его поимку вопросом времени, отмечает «Радиоточка НСН».
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