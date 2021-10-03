Адвокат Саакашвили: В Грузии не знают, как экс-президент пересек границу

Правоохранительные структуры Грузии, задержавшие по обвинению в незаконном пересечении госграницы Грузии экс-президента Михаила Саакашвили, все еще не могут сообщать, каким образом бывший президент страны попал на ее территорию. Об этом заявил один из адвокатов Саакашвили Дмитрий Садзаглишвили.

Саакашвили в ближайшие часы выдвинут обвинение

«По факту приезда Саакашвили в Грузию, в связи с этим уголовным делом не существует никакой информации. Согласно переданной нам, адвокатам, документации, силовые структуры не знают, как Саакашвили приехал в Грузию», - заявил адвокат.

Ранее в грузинской прокуратуре не смогли назвать сроки, когда Саакашвили предъявят обвинение по этому делу.

Ранее тбилисский политолог Гела Васадзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал главную причину приезда Саакашвили в Грузию накануне выборов в стране.

«Вся интрига этих выборов в одном: если партия «Грузинская мечта» набирает 43%, тогда не будет досрочных выборов, а если не набирает – будут. Электорат с приездом Саакашвили активизируется, конечно. Оппозиция у нас была полумертвая, их кампания тоже. Это может увеличить количество активных сторонников, которые придут на выборы, до 50%», - отметил Васадзе.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ОбвинениеМихаил СаакашвилиСаакашвили
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