Саакашвили в ближайшие часы выдвинут обвинение

Накануне Саакашвили задержали в Тбилиси и поместили в пенитенциарном учреждение в городе Рустави.

«В ближайшие часы бывшему президенту предъявят новые обвинения, на этот раз дело касается незаконного пересечения государственной границы Грузии», - сообщает телекомпания.

По данным ТВ, в Тбилиси, где задержали Саакашвили, правоохранители ведут следственные мероприятия.

Ранее тбилисский политолог Гела Васадзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал главную причину приезда Саакашвили в Грузию накануне выборов в стране.

«Вся интрига этих выборов в одном: если партия «Грузинская мечта» набирает 43%, тогда не будет досрочных выборов, а если не набирает – будут. Электорат с приездом Саакашвили активизируется, конечно. Оппозиция у нас была полумертвая, их кампания тоже. Это может увеличить количество активных сторонников, которые придут на выборы, до 50%», - отметил Васадзе.

