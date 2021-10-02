Саакашвили в ближайшие часы выдвинут обвинение
В ближайшие часы экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили предъявят новое обвинение - в незаконном пересечении госграницы. Об этом сообщает грузинская телекомпания «Имеди».
Накануне Саакашвили задержали в Тбилиси и поместили в пенитенциарном учреждение в городе Рустави.
«В ближайшие часы бывшему президенту предъявят новые обвинения, на этот раз дело касается незаконного пересечения государственной границы Грузии», - сообщает телекомпания.
По данным ТВ, в Тбилиси, где задержали Саакашвили, правоохранители ведут следственные мероприятия.
Ранее тбилисский политолог Гела Васадзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал главную причину приезда Саакашвили в Грузию накануне выборов в стране.
«Вся интрига этих выборов в одном: если партия «Грузинская мечта» набирает 43%, тогда не будет досрочных выборов, а если не набирает – будут. Электорат с приездом Саакашвили активизируется, конечно. Оппозиция у нас была полумертвая, их кампания тоже. Это может увеличить количество активных сторонников, которые придут на выборы, до 50%», - отметил Васадзе.
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