Эксперт нашёл объяснение пребыванию ЧВК Вагнера в Белоруссии
Руководитель ЧВК РСБ-групп в эфире НСН объяснил, почему устраивать такую провокацию Лукашенко смысла не было.
В Белоруссии задержали 33 сотрудника российской ЧВК Вагнера. Белорусский портал БЕЛТА разместил поименный список задержанных. В нем исключительно мужчины 1971-1989 годов рождения.
Руководитель ЧВК РСБ-групп Олег Криницын в эфире НСН предположил, что «это какой-то неграмотный вброс».
«Может, со стороны белорусской оппозиции, чтобы дискредитировать Лукашенко», - предположил эксперт.
По его мнению, устраивать такую провокацию президенту Белоруссии Александру Лукашенко смысла не было.
«У Лукашенко достаточно внутренних врагов, оппозиции, чтобы еще привлекать внешнего врага, тем более Россию. Страна, с которой они кормятся, получают нефть, налоговые преференции. Зачем Лукашенко дестабилизировать обстановку, у него и так все кипит в стране, чтобы еще Россию привлекать. Почему не Северную Корею, почему не американцы, не украинцы? Батька достаточно мудрый, чтобы не делать нелепых шагов», - добавил Криницын.
Он также не исключил, что сообщение БЕЛТА может быть правдой.
«Не знаю, что в голове у [основателя ЧВК Вагнера Дмитрия] Уткина и [возможного куратора ЧВК Евгения] Пригожина. Если это на самом деле так, то это очень глупый шаг. Недружественный. Единственная страна, которая нас поддерживает, с которой более-менее добрососедские отношения. Если это действительно произошло, то всем организаторам и кураторам нужно посетить психиатрию», - заключил собеседник НСН.
Отметим, что телеграм-канал Wargonzo со ссылкой на источники в российских спецслужбах сообщил, что Минск использовался членам ЧВК Вагнера как перевалочный пункт для переброски бойцов в другие страны, преимущественно, африканские.
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