Эксперт нашёл объяснение пребыванию ЧВК Вагнера в Белоруссии

«У Лукашенко достаточно внутренних врагов, оппозиции, чтобы еще привлекать внешнего врага, тем более Россию. Страна, с которой они кормятся, получают нефть, налоговые преференции. Зачем Лукашенко дестабилизировать обстановку, у него и так все кипит в стране, чтобы еще Россию привлекать. Почему не Северную Корею, почему не американцы, не украинцы? Батька достаточно мудрый, чтобы не делать нелепых шагов», - добавил Криницын.

Он также не исключил, что сообщение БЕЛТА может быть правдой.

«Не знаю, что в голове у [основателя ЧВК Вагнера Дмитрия] Уткина и [возможного куратора ЧВК Евгения] Пригожина. Если это на самом деле так, то это очень глупый шаг. Недружественный. Единственная страна, которая нас поддерживает, с которой более-менее добрососедские отношения. Если это действительно произошло, то всем организаторам и кураторам нужно посетить психиатрию», - заключил собеседник НСН.

Отметим, что телеграм-канал Wargonzo со ссылкой на источники в российских спецслужбах сообщил, что Минск использовался членам ЧВК Вагнера как перевалочный пункт для переброски бойцов в другие страны, преимущественно, африканские.

