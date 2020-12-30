Путин подписал закон об ответных мерах против иностранной цензуры в Сети

Президент РФ Владимир Путин подписал разработанный комитетом по информполитике Госдумы закон об ответных санкциях за цензуру российских СМИ. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, Роскомнадзор будет выносить предупреждения в отношении иностранных социальных сетей и IT-ресурсов, которые допускают случаи дискриминации российских СМИ. Если требования Роскомнадзора не будут выполнены, ведомства вместе с МИД РФ и Генпрокуратурой будет вправе принять решение о частичной блокировке ресурса или замедлении его трафика.

Законопроект разработан на фоне действий ряда западных соцсетей, которые ограничивали выдачу контента российских СМИ. Так, в поисковой выдаче Twitter исчезло агентство РИА «Новости», а страница главного редактора издания RT Маргариты Симоньян получила отметку «государственное издание». Кроме того, соцсеть помечает отметкой «государственное издание» не только СМИ, но и страницы политиков, блогеров и журналистов, выражающих госдуарственную позицию. Такую политику Twitter ведет в отношении пяти стран-участниц Совбеза ООН: России, США, Китая, Франции и Великобритании.