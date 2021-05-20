Абсурд, Кафка, реанимация. Платошкин о годе под домашним арестом и приговоре

- Что вы будете делать дальше в связи со всеми запретами?

- Домашний арест закончился вчера, поэтому я сейчас, собственно, с вами и разговариваю. У меня подписка о невыезде за пределы московского региона до рассмотрения моего дела в апелляции. А других запретов никаких нет, кроме как покидать московский регион. Запрет единственный: баллотироваться в выборные органы.

- То есть вы предполагаете, что по-прежнему будете участвовать в активной политической жизни? В каком статусе? Что у вас в планах?

- Для меня статус - это дело пятидесятое. Если народ считает - по крайней мере, многие - что Платошкин нужен, что он несет какую-то правду, что он интересен, то статус - это уже сотый вопрос. Например, если я сам не могу баллотироваться в Думу, то никто мне не мешает помогать другим кандидатам. Честным, неподкупным людям, взгляды которых с моими более-менее совпадают.

- Как этот год у вас прошел? Я понимаю, что Ваше заточение было более тяжелым, чем для всех остальных. Со всеми пандемийно-коронавирусными ограничениями. Что делали? Чем занимались?

- Я в первый раз за всю свою сознательную жизнь, за исключением удаления гланд в школе, четыре раза попадал в больницу, причем один раз в реанимацию. Конечно, я не хотел туда попадать, но врач, пришедший ко мне, сам вызвал мне скорую помощь, потому что я не люблю ходить по врачам. Таблеток никогда никаких не пил.

COVID у меня был в январе. Поражение легких до 75%, то есть это последняя фаза. И когда меня забирала скорая, я шнурки даже не мог завязать, потому что так тяжело мне было. Сидеть без воздуха в квартире - а квартира у меня, как вы понимаете, не на Рублевке и не большая. Я не жалуюсь, а говорю о том, что у любого человека что-то может со здоровьем случиться.

Причем мы подавали пять ходатайств о разрешении прогулок. Я же без прогулок сидел. Ну, хотя бы раз в день, хотя бы полчаса в день – отказ все время. Причем абсолютно без всякой мотивировки. У меня психологически было сложное состояние. Я не понимал, что происходит. Не то чтобы я боялся. Когда тебе, условно говорят, что ты там тоннель в Японию рыл и должен доказать, что этого не было, и тебе смеются в лицо, создается впечатление абсурда. Кафкианство какое-то. Но я чувствовал все время поддержку людей. Причем и адвокаты, и папа с мамой о ней передавали. Иногда даже к отцу приезжали. То поросенка кто-то из Рязани привезет, из Алтайского края пришлют грибы соленые, кто-то привезет своего домашнего варенья, под дверь поставит прямо. Это до слез. И это все помогало. Я чувствовал, что люди за меня, что они в эти обвинения никогда в жизни не поверят, потому что это смешно.