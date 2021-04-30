«Загнать в могилу!» Адвокат Платошкина рассказал о бесчеловечном отношении судей
Александр Обозов рассказал «Радиоточке НСН» подробности судебного процесса, в ходе которого его вместе с Николем Платошкиным пришлось госпитализировать.
Профессора Николая Платошкина в суде подвергли издевательствам, уверен его адвокат Александр Обозов. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» юрист рассказал, как проходило разбирательство дела, в ходе которого его вместе с подзащитным пришлось увезти в больницу.
В СК считают, что Николай Платошкин распространял недостоверную информацию о коронавирусной инфекции.
«Мы сидели с 10 до 19 без обеда, нам дали только 15-минутный перерыв. В зале было очень душно, окна были закрыты, так как суду не понравились доносящиеся с улицы призывы "Свободу!", которые скандировали сторонники Платошкина и просто неравнодушные люди. У меня сахарный диабет, и произошло повышение сахара. Позже мне стало плохо, приехала скорая помощь, меня госпитализировали. Платошкина тоже в итоге госпитализировали в тот вечер. Он был белый и почти терял сознание. Причем суд сказал: "А зачем его госпитализировать? Посадите его, пусть сидит, он же слушать может". Врачи настояли на госпитализации. И только тогда суд был вынужден объявить перерыв до сегодняшнего дня до 9:30 утра. Представьте, как можно принимать участие в судебном заседании в 9:30 утра человек, которого накануне госпитализировали? Это очень бесчеловечное отношение», - пожаловался адвокат.
Собеседник «Радиоточки НСН» заявил, что за всю свою практику не сталкивался с подобным отношением к человеку, обвиняемому в ложных высказываниях.
«За более чем 20 лет адвокатской деятельности я никогда в жизни не сталкивался с тем, с чем столкнулся в Гагаринском суде. Мне приходилось защищать людей, которых обвиняли в убийствах, разбое, грабежах, но к ним было более человечное отношение. Другие судьи, конечно, другие суды. Но почему здесь такое отношение к Платошкину – доктору исторических наук, профессору, заведующему кафедрой государственных международных отношений? Это уважаемый человек, который много чего сделал для страны! Он обвиняется в том, что какие-то его высказывания следствие сочло заведомо ложными. Хотя мы, защитники, собрали доказательства, которые подтверждают, что эти высказывания таковыми не являются, что они соответствовали действительности. Нам отказали даже в вызове свидетелей, которые могли подтвердить нашу позицию. Что это такое творится? Человека просто хотят положить на больничную койку или вовсе загнать в могилу!» - возмутился адвокат.
Свою вину Платошкин категорически отрицает и пытается оспорить решение, согласно которому должен оставаться под домашним арестом до 2 июня. В феврале 2021 года Платошкина госпитализировали с подозрением на COVID-19, но болезнь не подтвердилась и его выписали.
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