«Загнать в могилу!» Адвокат Платошкина рассказал о бесчеловечном отношении судей

Профессора Николая Платошкина в суде подвергли издевательствам, уверен его адвокат Александр Обозов. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» юрист рассказал, как проходило разбирательство дела, в ходе которого его вместе с подзащитным пришлось увезти в больницу.

В СК считают, что Николай Платошкин распространял недостоверную информацию о коронавирусной инфекции.

«Мы сидели с 10 до 19 без обеда, нам дали только 15-минутный перерыв. В зале было очень душно, окна были закрыты, так как суду не понравились доносящиеся с улицы призывы "Свободу!", которые скандировали сторонники Платошкина и просто неравнодушные люди. У меня сахарный диабет, и произошло повышение сахара. Позже мне стало плохо, приехала скорая помощь, меня госпитализировали. Платошкина тоже в итоге госпитализировали в тот вечер. Он был белый и почти терял сознание. Причем суд сказал: "А зачем его госпитализировать? Посадите его, пусть сидит, он же слушать может". Врачи настояли на госпитализации. И только тогда суд был вынужден объявить перерыв до сегодняшнего дня до 9:30 утра. Представьте, как можно принимать участие в судебном заседании в 9:30 утра человек, которого накануне госпитализировали? Это очень бесчеловечное отношение», - пожаловался адвокат.