Политолога Платошкина приговорили к пяти годам условно

Суд в Москве приговорил основателя движения «За новый социализм» Николая Платошкина к пяти годам условно и штрафу за склонение к массовым беспорядкам и распространении ложной информации о коронавирусе, сообщает РИА Новости.

В приговоре говорится, что политик публиковал на YouTube видеоролики и озвучивал ложные данные о виновности российских властей в распространении COVID-19, а также разжигал протестные настроения, «маскируя свои призывы под побуждения к мирным митингам».

В итоге суд признал Платошкина виновным и назначить ему пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 700 тысяч рублей.

Платошкин с июня 2020 года находился под домашним арестом. Гособвинение просило для политика шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.



