Политолога Платошкина приговорили к пяти годам условно
Суд в Москве приговорил основателя движения «За новый социализм» Николая Платошкина к пяти годам условно и штрафу за склонение к массовым беспорядкам и распространении ложной информации о коронавирусе, сообщает РИА Новости.
В приговоре говорится, что политик публиковал на YouTube видеоролики и озвучивал ложные данные о виновности российских властей в распространении COVID-19, а также разжигал протестные настроения, «маскируя свои призывы под побуждения к мирным митингам».
В итоге суд признал Платошкина виновным и назначить ему пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 700 тысяч рублей.
Платошкин с июня 2020 года находился под домашним арестом. Гособвинение просило для политика шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru