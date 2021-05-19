«Заткнуть оппонентам рот». Зюганов прокомментировал суд над Платошкиным
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что основателя движения «За новый социализм» Николая Платошкина пытаются посадить за слова, «за которыми не последовало ни беспорядков, ни массовых выступлений», сообщает «Свободная пресса».
По его мнению, 55-летнего политика преследуют «за его точку зрения и его оценки». При этом депутат напомнил, что ещё Екатерина II указывала на то, что в вину должны вменяться не слова, а действия.
Лидер КПРФ добавил, что «за слова нельзя сажать в тюрьму», однако власти намерены убрать с политического поля «любого, кто составляет хоть какую-то конкуренцию» и вместо диалога «пытаются любой ценой заткнуть оппонентам рот».
Ранее суд в Москве признал Платошкина виновным и за склонение к массовым беспорядкам и распространении ложной информации о коронавирусе, Политика приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 700 тысяч рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru